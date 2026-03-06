Héctor Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara de Representantes por Nariño del Partido de la U, Claudia Cabrera, fue asesinado en el municipio de Policarpa, en el sur del país. El hecho, confirmado por la aspirante a través de sus redes sociales, ocurre en medio del clima de inseguridad que se vive en varias zonas del departamento antes de las elecciones programadas para el próximo domingo 8 de marzo.

El homicidio se registró en una zona del municipio de Policarpa donde la presencia de grupos armados ilegales ha sido recurrente. La muerte de Héctor Cabrera provocó reacciones de rechazo en el departamento, especialmente por el contexto político en el que ocurre.

De acuerdo con información preliminar divulgada por medios locales, detrás del ataque estaría la columna Franco Benavides, una facción disidente asociada a alias Iván Mordisco. Esta estructura ha sido señalada anteriormente por acciones violentas en el sur del país.

Las autoridades no han entregado aún un pronunciamiento detallado sobre el caso ni sobre el avance de las investigaciones.

La candidata a la Cámara por el Partido de la U confirmó el asesinato de su hermano mediante un mensaje publicado en redes sociales.

“Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”.

En su publicación, Cabrera también rechazó el crimen y pidió garantías de seguridad para quienes participan en la contienda electoral.

Preocupación por la seguridad en Nariño antes de las elecciones

El asesinato ocurre en un momento especialmente sensible para el departamento de Nariño, donde líderes sociales, candidatos y comunidades han denunciado amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales.

La presencia de estructuras como la columna Franco Benavides ha dificultado en algunas zonas rurales el desarrollo de actividades políticas y sociales, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre la seguridad durante el proceso electoral.

Las autoridades locales y nacionales mantienen seguimiento a la situación mientras se espera información oficial sobre los responsables del crimen.