La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades competentes informes detallados sobre sus actuaciones en el caso del doble homicidio de las hermanas Hernández, halladas en Malambo, pese a las capturas de los sospechosos en las últimas horas.

Se trata de Sheridan Sofía, 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en una zona enmontada de este municipio del Atlántico.

El Ministerio Público aseguró que no se cuenta “con respuestas institucionales frente a este grave y lamentable hecho”, pese a las capturas en las últimas horas.

Los requerimientos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación; la Alcaldía de Malambo; la Gobernación del Atlántico; la Policía Metropolitana de Barranquilla, especialmente Grupo Gaula; y al Instituto de Bienestar Familiar.

La Procuraduría enfatizó que dichos informes deben precisar “el tratamiento otorgado al caso desde el momento en que la familia reportó la desaparición, así como las actuaciones desplegadas frente a los presuntos hechos extorsivos denunciados, teniendo en cuenta que, a la fecha, los familiares manifiestan no haber recibido una respuesta institucional efectiva”.

Hipótesis del caso

De acuerdo a información entregada por el director Seccional de Fiscalía, Daniel Gómez Acuña, la hipótesis que las autoridades están manejando sobre el doble crimen se basa en una supuesta reclamación del novio a una de las adolescentes.

“Al parecer uno de los sujetos identificó una serie de mensajes de una de las niñas hacia unas personas integrantes de una estructura criminal donde, se interpreta por esta persona, que ella se habían metido con él para ubicarlo y colocarlo frente a esta estructura para una retaliación”, dijo el funcionario.

Según sus familiares, Sheridan y Keyla salieron de su casa materna, el pasado 17 de febrero, Martes de Carnaval, para encontrarse con sus supuestos novios, tras recibir insistentes llamadas y mensajes.

Cabe recordar que el pasado miércoles se conoció la captura de un hombre y la aprehensión de un menor de edad, señalados de haber asesinado a las hermanas Hernández.

Los sospechosos, de 17 y 18 años de edad, fueron encontrados por la Policía en la clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, donde al parecer llegaron heridos tras sufrir un accidente juntos.