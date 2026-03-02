El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunciaron sobre la alerta que emitió el Ejército de un atentado terrorista con drones en la visita que planeaban hacer los funcionarios al proyecto Hidroituango en la mañana de este lunes 2 de marzo.

Las autoridades hicieron la advertencia en las últimas horas y calificaron la situación como una amenaza real de “ataque terrorista”.

Según información de equipos de seguridad, el riesgo estaría directamente relacionado al evento público que los mandatarios tenían programado este 2 de marzo en el complejo hidroeléctrico, donde se realizaría una rueda de prensa con cerca de cien periodistas y en la que se revisarían avances clave de la obra.

Al respecto, tanto el gobernador Rendón como el alcalde Federico Gutiérrez, en diálogo con Noticias Caracol, señalaron que el Frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, estaría detrás de este plan de atentado.

“A la visita de que iban a asistir más de 100 periodistas, además del personal técnico, no solo EPM sino Hidroituango, la Alcaldía, la Gobernación decidimos cancelar el evento. Nosotros tenemos que reconocer infortunadamente que hoy hay una dificultad en esta zona del norte del departamento delinque el Frente 36 de las disidencias de las FARC, al mando de alias Calarcá”, indicó Rendón.

Sobre cómo fueron informados del plan de atentar en su contra, el gobernador indicó que “las unidades nuestras, que estaban allí haciendo la avanzada de rutina, fueron las que advirtieron sobre la situación. Se comunica directamente el personal de nuestra seguridad con las unidades del Ejército y efectivamente el Ejército dice que esos drones son de los criminales del Frente 36 de las Farc”.

Además se refirió a ‘Calarcá’ como un “bandido con el que el Gobierno nacional no ha hecho más que contemporizar, que lo capturó el Ejército, lo soltaron, por el único que no ofrecen recompensa a pesar de que ya hay una bastante publicitada de parte del gobierno americano. Entonces nosotros no quisimos poner en riesgo, por supuesto, la vida nuestra, ni la de los periodistas, ni la de todo el personal técnico que iba a asistir hoy a la rueda de prensa”.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez enfatizó que esto es lo que “viene pretendiendo el Frente 36 de las disidencias FARC dirigido por alias Calarcá”, que es afectar a EPM, según el mandatario loca.

“Hoy EPM es el futuro energético y es el seguro energético del país. EPM hoy tiene capacidad para generar 1200 megavatios de energía y si no fuera por Hidroituango en ese proyecto específico con 1200 megavatios de energía ya Colombia hubiera entrado en fase de racionamiento”, añadió.