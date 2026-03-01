Empresas Públicas de Medellín (EPM) negó que el embalse de Hidroituango esté en alerta roja o próximo a llenarse por completo, desmintiendo informaciones recientes. Según la compañía, la confusión se originó por una interpretación equivocada de un indicador que no corresponde al volumen total del embalse.

Según la compañía, la cifra divulgada por XM, operador del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, corresponde al nivel operativo disponible para la generación de energía. Actualmente, este nivel se ubica en la cota 409 metros sobre el nivel del mar, aunque el embalse tiene capacidad de hasta 420 metros, lo que representa almacenamiento adicional que no se refleja en el dato operativo público.

Por otro lado, el ingeniero Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación Energía EPM, manifestó que “hoy estamos reportando este nivel como el 100% en la cota 409 sobre el nivel del mar porque nos hace falta hacer la poda de la cobertura vegetal que se requiere para poder subir el embalse y operarlo en la condición normal que es la cota 420. Nosotros tenemos capacidad en el embalse para subir de lo que hoy es este 100% otros 11 metros más”.

Asimismo, el tramo del embalse entre las cotas 409 y 420 msnm permanece fuera de operación por el momento debido a trámites ambientales ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como el retiro de la cobertura vegetal, tal como lo establece la licencia ambiental correspondiente.

Adicionalmente, EPM recordó que la Resolución ANLA 2306 de 2019 establece que en esta temporada el caudal que llega al embalse debe ser liberado en igual proporción, lo que limita su capacidad de retener crecientes.

No obstante, la compañía aseguró que cuenta con los recursos técnicos para aprovechar la totalidad del embalse si fuese necesario para proteger a las comunidades aguas abajo.

Finalmente, cabe resaltar que, tras el aumento de los niveles del río Cauca, en reuniones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se revisaron las condiciones del embalse y, según EPM, no existe riesgo de desbordamiento.

Además, la Central Hidroituango opera con cuatro unidades de generación que suministran 1.200 megavatios al sistema eléctrico nacional.