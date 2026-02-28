Después de una década sin registrar contagios originados dentro del territorio nacional, Colombia volvió a encender las alertas epidemiológicas tras confirmarse tres casos de sarampión asociados a viajeros recientes.

La información fue entregada por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien aseguró que los contagios fueron adquiridos fuera del país.

Las autoridades activaron de inmediato protocolos de vigilancia, aislamiento preventivo y monitoreo de personas que tuvieron contacto estrecho con los pacientes, con el objetivo de impedir una posible propagación local.

Colombia mantiene el reconocimiento internacional como país libre de sarampión autóctono, certificación otorgada en 2014 por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Según el Instituto Nacional de Salud, los casos recientes no comprometen ese estatus, ya que no corresponden a transmisión interna sostenida.

Sin embargo, el Ministerio reiteró que la movilidad internacional incrementa la probabilidad de importación de enfermedades prevenibles.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Como medida preventiva, el Gobierno recordó la vigencia de la Circular 004 de 2026, que establece lineamientos para reforzar esquemas de inmunización en grupos específicos, especialmente viajeros y personal sanitario.

Verificación obligatoria del esquema en personas que viajen al exterior.

Refuerzos para menores y adolescentes que no completaron campañas anteriores.

Disponibilidad gratuita de vacunas en más de 3.000 puntos del país.

Presencia de brigadas móviles en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas.

El Ministerio hizo un llamado especial a quienes planeen viajar a Norteamérica u otras regiones con circulación activa del virus, recomendando revisar el carné de vacunación con anticipación.

El Ministerio hizo un llamado especial a quienes planeen viajar a Norteamérica u otras regiones con circulación activa del virus, recomendando revisar el carné de vacunación con anticipación.

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad, pero su prevención es altamente efectiva mediante vacunación. Las autoridades insisten en que mantener coberturas elevadas es clave para evitar brotes.