Un informe publicado por el centro de pensamiento Atlantic Council revela que los colombianos son los extranjeros que más han muerto en combate durante la guerra entre Rusia y Ucrania, que esta semana cumplió cuatro años.

Leer también: Gobierno admite fracaso de su política de gestores de paz: “No hemos tenido éxito”

De acuerdo al documento, entre 300 y 550 colombianos han muerto luchando con el ejército ucraniano desde febrero de 2022, cuando Rusia inició la invasión. La cifra se basa en estimaciones luego de recopilaciones de investigadores.

El informe señala que la cantidad de colombianos muertos en este conflicto supera incluso la de estadounidenses, que sumarían alrededor de un centenar de fallecidos.

En lo revelado se hace también un análisis y se habla de que esta situación va más allá del fenómeno llamado “mercenarismo”. Indica que tiene que ver más con fallas estructurales en la transición de militares colombianos a la vida civil y con la expansión de un mercado internacional de “mano de obra militar”.

Siguiendo con las cifras, el centro calcula que la cantidad de extranjeros que ha reclutado el ejército ucraniano la lideran los colombianos con un 25 %. En Ucrania siguen luchando hombres de 65 países diferentes.

Es tan alta la cantidad de colombianos que en los memoriales improvisados para honrar a los caídos suelen aparecer banderas de Colombia.

El informe también habla de las razones, entrando en un análisis de por qué el conflicto armado en el país ha llevado a la actual cantidad de colombianos luchando en guerras extranjeras. Señala que Colombia ha formado miles de soldados y suboficiales que han acumulado gran experiencia contrainsurgencia, operaciones especiales y combate irregular.

Importante: Presidente Petro anunció la extradición desde España de Mono Gerly, presunto guerrillero del ELN

Se explica que muchos de estos se retiran en una edad productiva entre los 30 y los 40 años, con habilidades altamente especializadas, pero con muy pocas oportunidades laborales.

Otras de las razones, se lee en el informe, es que cuando entran a laborar en la vida civil sus ingresos se ven reducidos de forma significativa.

El Ejército de Ucrania ofrece salarios de entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales por operaciones en el frente, además de posibles bonos de firma de hasta 25.000 dólares y compensaciones por muerte en combate que pueden alcanzar los 350.000 dólares para las familias.