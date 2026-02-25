El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que España extraditará a Colombia a Gerly Sánchez Villamizar, alias Mono Gerly, presunto integrante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y responsable de operaciones de lavado de activos.

“Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerley Sánchez Villamizar (sic) quien opera hoy como miembro de la Junta del Narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia. pic.twitter.com/EUTVIJ1SuH — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 25, 2026

Petro acompaña la publicación con una fotografía de la nota verbal con la que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España comunicó a la Embajada de Colombia en Madrid la autorización de la entrega en extradición de Sánchez Villamizar.

Según la nota, la extradición se ejecuta tras la aprobación de la Audiencia Nacional española, que dio luz verde a la entrega de Sánchez Villamizar, de nacionalidad colombiana.

Alias Mono Gerly fue detenido en Madrid el pasado 3 de diciembre por la Policía española, que lo identificó como integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, organización criminal que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, en el centro-este del país.

De acuerdo con las autoridades, Sánchez Villamizar presuntamente se encargaba de realizar operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito mediante empresas fachada, corresponsales bancarios y casas de cambio.

En diciembre pasado, Petro había pedido a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, que solicitara su extradición y lo señaló como “el principal lavador de activos del narcotráfico del ELN”.

Sánchez Villamizar está recluido en la prisión de Soto del Real, según aseguró Petro en diciembre pasado.