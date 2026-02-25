Un depósito clandestino para la fabricación de artefactos explosivos improvisados (AEI), que presuntamente iban a ser utilizados para afectar la jornada electoral del próximo 8 de marzo, fue desmantelado este miércoles en el sur de Bogotá, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Los explosivos, según el funcionario, pertenecían a un grupo vinculado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y “podrían llegar a ser destinados a acciones terroristas durante la jornada electoral” del 8 de marzo, cuando los colombianos están llamados a elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y a participar en las consultas interpartidistas de distintos sectores políticos.

“En el hecho dos personas fueron capturadas y se incautó material suficiente para fabricar más de 70 AEI. Asimismo, se incautó un lanzagranadas, munición y otros elementos”, indicó el ministro.

El hallazgo se produce a diez días de los comicios y se suma a las advertencias de riesgos para el proceso electoral, luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) incluyera a Bogotá entre los territorios en “riesgo extremo” por la coincidencia de eventos de fraude y de violencia.

En el lugar fueron hallados un lanzagranadas de fabricación artesanal, varias granadas ensambladas y en proceso de elaboración, cilindros metálicos mecanizados que servirían como contenedores de carga explosiva, munición de distintos calibres y herramientas industriales utilizadas para su fabricación.

En la operación participaron la Policía Nacional, el grupo antiextorsión Gaula y la Fiscalía General, con apoyo de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“La democracia no se intimida. Estamos preparados para enfrentar a los criminales que la amenacen”, afirmó el ministro, quien aseguró que el Estado está actuando de manera anticipada para proteger a los ciudadanos.

El titular de Defensa anunció además una recompensa de hasta 200 millones de pesos (más de 50.000 dólares) por información que permita anticipar y frustrar posibles atentados terroristas.

“El Estado está actuando, anticipándose y protegiendo a los ciudadanos. No permitiremos que los criminales intimiden la democracia ni que el miedo silencie el voto”, añadió Sánchez Suárez.