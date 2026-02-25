Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, durante una de las audiencias preparatorias por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, volvió a pedir que se acepte usar el testimonio de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Petro Presidente.

La defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro argumenta que dicho testimonio, que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó, le permitiría explicar si Nicolás recaudó o no dineros para la campaña presidencial.

“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, dijo Carranza en la audiencia de este martes 24 de febrero.

Además, la defensa de Nicolás Petro también pidió el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño para poder demostrar que no hubo tráfico de influencias.

“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, explicó Carranza.

Por otro lado, solicitó que se reconsidere el uso en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca ante la Fiscalía contra Daysuris Vázquez, expareja de Nicolás, por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022.