Luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el incremento del salario mínimo para 2026, decretado en 23.7 %. Es decir 2.000.000 pesos incluyendo el auxilio de transporte, el presidente Gustavo Petro convocó este jueves 19 de febrero a las manifestaciones ‘Ni un peso atrás’ en Bogotá y el resto del país, en respaldo a este incremento del “salario vital”.

Según el alto tribunal, este aumento, fijado en diciembre de 2025, no cumple con los parámetros técnicos definidos por la normativa vigente, por lo que la medida cautelar, adoptada por un magistrado ponente, obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, cumpliendo con los parámetros legales y constitucionales vigentes.

Dicho plazo se cumple este viernes 20 de febrero, por lo que el Gobierno nacional ya tendría listo el decreto transitorio que fijará el salario mensual definitivo para este año. El anuncio lo hizo el jefe de Estado en medio de las manifestaciones de este jueves en la Plaza de Bolívar, donde asistieron gremios sindicales, de trabajadores, ciudadanía en general y personas afines a las políticas del presidente.

Cabe señalar que el Gobierno ha insistido en que el incremento del 23.7 % representa un avance para los trabajadores y que su defensa requiere respaldo ciudadano en las calles. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también invitó a la ciudadanía a participar en las concentraciones, y se prevé que miles de personas en diferentes regiones del país atiendan la convocatoria tras la suspensión judicial del decreto.

Discurso del presidente Petro en la Plaza de Bolívar