En medio de la vigilancia al comportamiento de la contratación pública realizada por los gobiernos locales y el Ejecutivo nacional durante enero de 2026, antes de que entraran en vigor las limitaciones de la Ley de Garantías, la Contraloría General de la República reveló que la administración del presidente Gustavo Petro firmó contratos por un monto cercano a los $14 billones de pesos.

Enero es un mes determinante para los gobiernos, ya que representa la última ventana para hacer contratos estatales antes de que comiencen las restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005. Desde el 31 de enero y hasta mediados de año, la contratación queda limitada debido al calendario electoral.

Asimismo, el informe del ente de control señala que, solo en ese mes, el Gobierno nacional comprometió recursos superiores a los $14 billones de pesos. Esta cifra casi duplica lo registrado en el último enero del mandato de Iván Duque, cuando se firmaron contratos por $8 billones de pesos.

Además, la diferencia también se evidencia en el número de procesos adelantados. Durante el más reciente enero de la administración Petro se firmaron 164.813 contratos, mientras que en el mismo periodo del gobierno Duque la cifra fue de 107.971.

A nivel territorial, alcaldías y gobernaciones también reportaron altos volúmenes de contratación. Si se suman las entidades nacionales y locales, en enero se comprometieron en todo el país más de $32 billones de pesos, frente a los $25 billones que se registraron en el mismo mes del último año del gobierno Duque.

Por otro lado, según la Contraloría, entre las entidades del orden nacional con mayores montos contratados se encuentran el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con $1,72 billones de pesos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), con $1,26 billones, y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con $0,76 billones.

“En el mismo sentido, las entidades del orden territorial que encabezan dicho ranking son el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla ($1,33 billones), el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ($0,88 billones) y Santiago de Cali Distrito Especial ($0,54 billones)”, manifestó la Contraloría.

En cuanto a los mecanismos utilizados, el organismo de control encontró que la modalidad predominante fue la Prestación de Servicios, que sumó 501.423 contratos por un valor total de $22 billones de pesos. Esta modalidad representó el 96,2% del total de la contratación estatal registrada en el periodo analizado.

El reporte también evidenció un incremento en la contratación directa bajo la figura de prestación de servicios durante el actual Gobierno. Según las cifras, la administración Petro suscribió 160.616 contratos por $9,5 billones de pesos, mientras que en el gobierno Duque se firmaron 103.563 contratos por $5,4 billones.

Finalmente, la entidad “continuará monitoreando de manera preventiva, analítica y permanente el comportamiento contractual en el país, con el fin de emitir alertas tempranas, fortalecer la transparencia, proteger los recursos públicos y salvaguardar la confianza ciudadana, especialmente en el escenario actual de alta sensibilidad fiscal y electoral”.