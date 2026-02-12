La Fiscalía General de la Nación reveló este miércoles que la estructura Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc, sería la presunta responsable del secuestro de la senadora indígena Aida Quilcué y de los integrantes de su esquema de seguridad, quienes fueron liberados y encontrados por la guardia indígena.

Leer más: Menor de 4 años muere en cirugía mientras el doctor salió a buscar un cargador de celular

Cabe recordar que la congresista, cercana al presidente Gustavo Petro, y sus escoltas fueron secuestrados el pasado martes 10 de febrero en una carretera del páramo de Totoró, en el departamento del Cauca, del que es oriunda.

De acuerdo al ente investigador, las primeras indagaciones apuntan a que esa estructura armada ilegal habría participado en la retención de la congresista.

Por su parte, Quilcué había mencionado a los medios, momentos después de su liberación, que aunque el grupo no se identificó era una estructura fuertemente armada, que recibía órdenes, y estos hombres les apuntaron con sus armas todo el tiempo hasta que de un momento a otro salieron corriendo del lugar y los dejaron a su suerte.

Ver también: Reconocido empresario del sector arrocero fue asesinado: sicario vestía saco y corbata

Ahora, la senadora denunció formalmente lo ocurrido ante las autoridades y fue escuchada por la Fiscalía como parte del proceso investigativo.

La ente acusador precisó además que el proceso se encuentra en etapa de indagación, la cual tiene carácter reservado, por lo que no es posible dar mayores detalles sobre los elementos probatorios recopilados o el curso de la investigación.