La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación frente a la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de adoptar un esquema de operador único para la prestación del servicio, ahora a cargo de la Nueva EPS.

De acuerdo con la entidad, la alerta se sustenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, intervenida desde hace años, y su capacidad real para asumir la atención de más de 100.000 personas privadas de la libertad.

“La Defensoría recuerda que la Corte Constitucional ha declarado y reiterado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario (T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022), debido a fallas estructurales persistentes, particularmente en la garantía del derecho fundamental a la salud. Asimismo, el Auto 607 de 2024 evidenció la persistencia de graves barreras de acceso para esta población.”, recordó el organismo.

En ese contexto, la entidad advirtió sobre la importancia de una transición con estudios técnicos suficientes que presten garantías de continuidad asistencial y de una adecuada planeación, con la finalidad de evitar interrupciones de tratamientos, del suministro de medicamentos y de la oportunidad en la atención, y así evitar riesgos de contravenir la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que prohíbe retrocesos en la garantía del derecho a la salud.

Además, la Defensoría señaló que desde el pasado mes de enero solicitó ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud, con el fin aportar al proceso de toma de decisiones y desde su rol de apoyar la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y su Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social; sin embargo, no recibió ninguna respuesta.

Ante esto, el organismo instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC): garantizar la prestación inmediata, continua y sin interrupciones de los servicios de salud durante todo el proceso de transición.

Así como solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) presentar y socializar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan la implementación del operador único. Además del plan de red integral de prestadores y la relación de contratos.

A las entidades encargadas, también les pidió diseñar y socializar un plan de transición detallado, con cronograma, responsables y mecanismos claros de seguimiento.

En sus solicitudes, solicitó garantizar un enfoque diferencial y de derechos humanos, con atención reforzada a mujeres gestantes y lactantes, personas adultas mayores, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o de alto costo y con trastornos de salud mental.

La Defensoría manifestó que activará todos los mecanismos de su competencia cuando se adviertan riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad.