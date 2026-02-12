En la mañana de este jueves 12 de febrero, se reportan ataques en curso contra las bases militares de Fortul y Saravena, en el departamento de Arauca, lo que ha generado alerta máxima por parte de las autoridades.

Según el Ejercito Nacional, en el hecho resultó gravemente herida una oficial de la Fuerza Aeroespacial.

Según el Ejército Nacional, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, fue atacado por el grupo armado organizado ELN, que “utilizó aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos” en la acción.

De manera inmediata, se desplegaron tropas de apoyo y se activaron capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, con el objetivo de reforzar la maniobra militar en la región y prevenir acciones criminales en otras unidades.

#ComunicaciónOficial | En la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, #Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos.



En la acción criminal resultó herida una oficial de… pic.twitter.com/Or9pXmevem — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 12, 2026

Noticia en desarrollo...