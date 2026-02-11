Siete años después del fallecimiento de Jeffrey Epstein, siguen saliendo a la luz nuevos documentos relacionados con el caso. Entre la información revelada por el Gobierno de Estados Unidos, se indica que una menor colombiana de 12 años figura también como víctima del agresor sexual.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima, quien en ese momento era apenas una menor, habría sufrido abusos por parte de Epstein entre los años 1998 y 2004.

El fiscal general Todd Blanche señaló en una rueda de prensa realizada el 6 de febrero que el archivo del caso reune alrededor de seis millones de documentos vinculados con las víctimas.

Asimismo, explicó que, debido a que parte del material contiene información relacionada con explotación sexual de menores y a las normas que obligan a resguardar la identidad y los derechos de las víctimas, una parte de los documentos no ha sido divulgada en esta etapa.

De acuerdo con la documentación oficial, los archivos también registran el caso de otra colombiana afectada por la red de Epstein, según consta en el expediente identificado como EFTA00163076.

El registro indica que la menor nació en Bogotá y habría sido reclutada por la estructura de explotación sexual asociada a Jeffrey Epstein en 1998. Permaneció bajo su control hasta cumplir la mayoría de edad, en 2004, lo que significa que los abusos se extendieron durante seis años.

Sobre su trayectoria se señala que estudió en la Royal Palm Beach High School, en Florida, Estados Unidos, institución en la que también estuvieron matriculadas otras víctimas del fallecido financista.

Asimismo, se conoció que en 2008 el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia la contactó en Bogotá, a solicitud de las autoridades estadounidenses, con el fin de informarle sobre sus derechos y el programa de atención a víctimas administrado por el FBI.

Casos de otras colombianas

Entre los testimonios que han tenido mayor repercusión figura el de Virginia Giuffre, quien durante años ha manifestado ante medios de comunicación en Estados Unidos los episodios de violencia que, según su versión, ocurrieron en la isla privada de Epstein cuando ella aún era adolescente.

Asimismo, Giuffre expresó que fue atacada de forma violenta por un hombre influyente al que Epstein la habría entregado, aunque no reveló su identidad.

También aparece el testimonio de Andrea Sterling, colombiana residente en Florida, quien contó que siendo menor de edad llegó a la vivienda del empresario sin saber quién era ni el alcance de su poder.

En una entrevista con Caracol Radio, explicó cómo se produjo su primer y único encuentro con Epstein y aseguró que fue contratada para realizar un masaje. “Sabía que a las masajistas en Estados Unidos también les pagan muy bien”.

Y añadió que “fue algo un poco como casual. Ella y una amiga me dijeron: ‘¿Quieres ganar un poquito de dinero? Conocemos este señor, es un político", y afirmó que en ese momento no le mencionaron el nombre del hombre ni le ofrecieron mayores detalles sobre su identidad.

“Empieza a hacer demandas con las que yo no me siento cómoda. Claramente, yo las miro a ellas como, ‘¿qué está pasando?’ Pero ellas no pueden decir nada”, describió. Según explicó, el silencio de las otras jóvenes estaría ligado al temor y a promesas previas.

“Yo insistí mucho en irme y, a lo último, yo lo logré”, concluyó Andrea Sterling.