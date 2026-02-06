Jarahn Hillsman, actual miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, quien se desempeña como Ministro Consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, será el nuevo embajador encargado de Estados Unidos en Colombia.

El ministro consejero llegará en reemplazo de John McNamara, quien estará en el cargo hasta el 13 de febrero, esto tras la designación fallida de Daniel Newlin para este mismo cargo por vencimiento de términos.

Cabe señalar que en su trayectoria pública, Hillsman fue director de asuntos haitianos, ministro consejero en Bolivia y jefe adjunto de la sección política en Honduras. Además fue oficial político en Ecuador y vicecónsul en El Salvador.

Jarahn, originario de Los Ángeles, California, tiene una Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia y una Licenciatura en Estudios Urbanos y Planificación de la Universidad Estatal de California en Northridge.

La noticia se dio a conocer tras la finalización de la agenda del presidente Gustavo Petro en Washington, en donde sostuvo un encuentro clave con su homólogo estadounidense Donald Trump para tratar las duras tensiones por la lucha antidrogas, reestableciendo así los lazos diplomáticos entre ambos países.