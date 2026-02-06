Viernes, 6 de febrero de 2026. En un día con múltiples hechos de interés nacional, la agenda informativa de Colombia se centró en deporte, economía y datos relevantes para los ciudadanos. Estas son las cinco noticias más destacadas del día:

🔹 Debut de la Selección Colombia Femenina Sub-20

La selección femenina Sub-20 de Colombia inicia su participación en el Sudamericano de la categoría con un partido clave frente a Chile. El duelo no solo atrae la atención de los aficionados al fútbol, sino que también ha generado ajustes en la programación televisiva nacional para permitir la transmisión en vivo.

Información ampliada aquí: Colombia debuta este viernes en el Sudamericano femenino sub-20

🔹 Cotización del dólar y el impacto económico

El mercado cambiario cerró con movimientos importantes: el dólar estadounidense cotizó en el rango de 3.664,97 pesos, reflejando volatilidad frente al peso colombiano. Este comportamiento de la divisa influye en precios de importaciones, combustibles y expectativas económicas del país.

Información ampliada aquí: El dólar mantiene tendencia alcista y se ubica en un promedio de $3.661

🔹 Información alternativa sobre el cierre del dólar

Otras fuentes señalan un comportamiento distinto al del cierre general, con el peso colombiano recuperando terreno y borrando parte de las ganancias recientes del dólar, lo que podría indicar un día mixto para los mercados financieros.

🔹 Variación en el precio del café

La Federación Nacional de Cafeteros informó una nueva disminución en el precio del café colombiano, un producto clave para la economía rural y para miles de familias productoras en regiones como Antioquia, Caldas, Risaralda y Tolima.

🔹 Emergencias por lluvias en la región Caribe

Las autoridades de gestión del riesgo mantienen alertas en varios departamentos del Caribe colombiano por las fuertes lluvias asociadas a un frente frío que continúa afectando la zona. En regiones como Córdoba y Sucre se reportan inundaciones, afectaciones a vías rurales y daños en viviendas, mientras los organismos de socorro avanzan en censos y planes de atención a las comunidades impactadas.

Información ampliada aquí: Autoridades mantienen atención para los más de 32 mil afectados por lluvias en La Guajira

Frente frío podría debilitarse y volverse estacionario desde este viernes

🔹 Debate político por reformas clave del Gobierno

La agenda política volvió a centrarse en el Congreso, donde continúan las discusiones alrededor de las principales reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Sectores de la oposición y partidos independientes expresaron reparos sobre el alcance fiscal y social de las iniciativas, mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de avanzar en su aprobación durante el actual periodo legislativo.

Información ampliada aquí: “Habrá que hacer una reforma constitucional y estamos cumpliendo con nuestras funciones”: CNE sobre propuesta de Iván Cepeda de eliminar esta entidad

*Noticia elaborada con la ayuda de IA para organizar la información