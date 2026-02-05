El precio del dólar para este jueves 5 de febrero inició con un promedio de $3.661, lo que significó un aumento de $17 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.644,93.

La divisa estadounidense mantiene su fortalecimiento esta semana, marcado por un comienzo de año de volatilidad en el que la divisa ha perdido terreno frente a otras monedas, principalmente las emergentes.

El comportamiento durante este jueves está marcado por las expectativas en torno a las decisiones que tomarán los bancos centrales.

Los operadores esperan las decisiones sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.

Los analistas indican que los mercados muestran que los operadores dan muy pocas posibilidades a una bajada de tipos en 2026. Incluso con la volatilidad que ha dominado los mercados desde principios de año, el euro solo está 0,4% por encima de donde estaba cuando el Banco Central Europeo (BCE) se reunió por última vez en diciembre.