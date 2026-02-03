Medicina Legal confirmó que Gineth Rincón Sanjuán, una de las personas que perdió la vida en el accidente aéreo registrado el pasado miércoles 28 de enero, se encontraba en estado de embarazo al momento del siniestro, una circunstancia que ha generado mayor consternación entre sus familiares y la comunidad.
Asimismo, Gineth era cosmetóloga y oriunda de Buenaventura, corregimiento de Ocaña, viajaba en la aeronave operada por la empresa Searca, al servicio de Satenas, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. El avión se precipitó a tierra en la vereda Curasica, en jurisdicción del municipio de La Playa, dejando como saldo la muerte de las 15 personas que iban a bordo.
Por otro lado, la condición de embarazo fue determinada durante los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, luego de las labores de recuperación e identificación de las víctimas del siniestro.
Además, el pasado domingo, familiares, amigos y habitantes de la región dieron el último adiós a Gineth Rincón Sanjuán en su tierra natal. Las exequias se llevaron a cabo en Buenaventura, donde fue despedida junto al bebé que esperaba, en medio de escenas de profundo dolor.
Finalmente, las autoridades mantienen en curso las investigaciones para establecer las causas del accidente aéreo, mientras las comunidades impactadas continúan rindiendo homenaje a las víctimas de una de las tragedias más lamentables ocurridas recientemente en el país.
Identidades
Tripulación:
- Capitán Miguel Vanegas
- Capitán José de la Vega
Pasajeros:
- María Álvarez Barbosa
- Carlos M. Salcedo
- Rolando Peñaloza Gualdrón
- María Díaz Rodríguez
- Maira Avendaño Rincón
- Anayisel Quintero
- Karen Parales Vera
- Anirley Julio Osorio
- Gineth Rincón
- Diógenes Quintero Amaya
- Natalia Acosta Salcedo
- Maira Sánchez Criado
- Juan Pacheco Mejía