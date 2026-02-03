Medicina Legal confirmó que Gineth Rincón Sanjuán, una de las personas que perdió la vida en el accidente aéreo registrado el pasado miércoles 28 de enero, se encontraba en estado de embarazo al momento del siniestro, una circunstancia que ha generado mayor consternación entre sus familiares y la comunidad.

Lea más: Fueron entregados a sus familias los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo de Satena en Norte de Santander

Asimismo, Gineth era cosmetóloga y oriunda de Buenaventura, corregimiento de Ocaña, viajaba en la aeronave operada por la empresa Searca, al servicio de Satenas, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. El avión se precipitó a tierra en la vereda Curasica, en jurisdicción del municipio de La Playa, dejando como saldo la muerte de las 15 personas que iban a bordo.

Por otro lado, la condición de embarazo fue determinada durante los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, luego de las labores de recuperación e identificación de las víctimas del siniestro.

Mario Caicedo/EFE AME9490. LA PLAYA DE BELÉN (COLOMBIA), 29/01/2026.- Fotografía que muestra los restos de un avión de la aerolínea Satena este jueves, en La Playa de Belén ( Colombia). El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó ayer del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de 25 minutos con destino al aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa cercana a su destinocon 15 personas a bordo y que fallecieron en el siniestro. EFE/ Mario Caicedo

Además, el pasado domingo, familiares, amigos y habitantes de la región dieron el último adiós a Gineth Rincón Sanjuán en su tierra natal. Las exequias se llevaron a cabo en Buenaventura, donde fue despedida junto al bebé que esperaba, en medio de escenas de profundo dolor.

Finalmente, las autoridades mantienen en curso las investigaciones para establecer las causas del accidente aéreo, mientras las comunidades impactadas continúan rindiendo homenaje a las víctimas de una de las tragedias más lamentables ocurridas recientemente en el país.

Ver más: El regalo que le dio el presidente Trump a su homólogo Gustavo Petro: “Un gran honor”

Entre tanto, las autoridades mantienen en curso las investigaciones para establecer las causas del accidente aéreo, mientras las comunidades impactadas continúan rindiendo homenaje a las víctimas de una de las tragedias más lamentables ocurridas recientemente en la región.

Identidades

Tripulación:

Capitán Miguel Vanegas Capitán José de la Vega

Pasajeros: