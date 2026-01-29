La Aeronáutica Civil informó en las últimas horas que los vuelos nocturnos en el Aeropuerto Internacional Palonegro, de Bucaramanga, fueron suspendidos temporalmente debido a problemas en la iluminación de la pista.

La autoridad aeronáutica señaló que la medida busca garantizar la seguridad de los pasajeros y de las aeronaves mientras se realizan las reparaciones necesarias. Por el momento han sido cancelados siete vuelos con destino a Cúcuta, Cartagena y Bogotá.

Entre las rutas afectadas se encuentran el AV9820 con destino a Cartagena, así como los vuelos AV4800, AV4882 y LA4178 con destino a Bogotá.

Por su parte, los vuelos VE9071 con destino a Cúcuta y AV9480 a Bogotá se encuentran estimados, mientras que el vuelo AV9466 a Bogotá continúa programado.

La Aerocivil reiteró que todas las operaciones nocturnas están suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

Según información preliminar, la falla se presentó este 28 de enero, cuando se detectó que las luces de borde de la pista se encontraban fuera de servicio, lo que impide garantizar condiciones seguras para las operaciones durante la noche.