Miles de estudiantes colombianos que están cerca de terminar sus carreras deberán cumplir en 2026 con uno de los pasos más importantes antes de graduarse como lo es presentar el examen nacional que mide el desempeño en educación superior.

Aerocivil confirma que se recuperaron las cajas negras del avión accidentado en la ruta Cúcuta-Ocaña

Capturan a médico que implantó anticonceptivos vencidos a dos menores en Bogotá

Conferencia Episcopal rechaza declaraciones del presidente Petro sobre Jesús y María Magdalena

Por eso, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ya puso en marcha el procedimiento para que universidades, institutos técnicos y tecnológicos inscriban a sus alumnos en esta evaluación obligatoria.

Este examen funciona como una herramienta para analizar el nivel de preparación con el que los jóvenes salen al mundo laboral. A través de diferentes módulos, se revisan capacidades básicas y conocimientos propios de cada programa.

Este examen funciona como una herramienta para analizar el nivel de preparación con el que los jóvenes salen al mundo laboral. A través de diferentes módulos, se revisan capacidades básicas y conocimientos propios de cada programa.

Pueden participar quienes se encuentren en la recta final de sus estudios y hayan avanzado gran parte de su plan académico. Primero, las instituciones educativas recopilan la información y la cargan en el sistema oficial. Luego, cada persona debe confirmar sus datos y completar los pasos requeridos.

El procedimiento incluye validación de información académica, registro en línea, cancelación del valor correspondiente, asignación del sitio de presentación, consulta posterior de resultados y cumplir cada fase es indispensable para quedar habilitado.

Policía Nacional alerta por circulación de documentos falsos con la firma del director William Rincón

El calendario definido por el Icfes contempla varias fechas que no deben pasarse por alto como el registro institucional que es hasta inicios de febrero. Luego el pago regular es la primera semana de febrero.

Después la inscripción extraordinaria es hasta la segunda quincena de febrero. La publicación de sedes en abril, la jornada de evaluación a finales de abril. Sigue los resultados oficiales en el segundo semestre del año y perder alguno de estos plazos puede implicar retrasos en la graduación.

El calendario definido por el Icfes contempla varias fechas que no deben pasarse por alto como el registro institucional que es hasta inicios de febrero. Luego el pago regular es la primera semana de febrero.

¿Qué evalúan realmente el examen pruebas Saber Pro y TyT?

La prueba no solo mide conocimientos técnicos. También analiza habilidades necesarias para el desempeño profesional, como: capacidad de análisis, comprensión de textos, resolución de problemas, toma de decisiones, ética y responsabilidad ciudadana