Para miles de trabajadores en Colombia, el inicio del año marca una oportunidad clave para avanzar hacia la vivienda propia, que es un sueño recurrente en cada familia.

Y es que puede hacerse realidad este año con las opciones que le ofrece Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Antes del 14 de febrero, las empresas deben consignar las cesantías, un recurso que puede convertirse en el primer paso para acceder a un crédito hipotecario.

Por eso, el FNA recordó que los empleados tienen la libertad de decidir en qué entidad administrar sus cesantías y destacó los beneficios de trasladarlas como parte de una estrategia financiera enfocada en la compra de vivienda.

Explican que las cesantías funcionan como un respaldo ante emergencias laborales, pero también pueden utilizarse para adquirir vivienda, remodelar un inmueble o construir en lote propio. Al trasladarlas al FNA, los trabajadores mantienen la disponibilidad de sus recursos sin asumir costos de administración ni permanencias obligatorias.

Este modelo permite que el ahorro anual se convierta en una herramienta de planificación a largo plazo, facilitando el paso del arriendo a la propiedad.

¿Cómo puede iniciar a ahorrar para una vivienda en Fondo Nacional del Ahorro?

El Fondo integra las cesantías con líneas de financiamiento diseñadas para distintos perfiles. Los recursos ahorrados no solo generan rendimientos, sino que sirven como base para solicitar créditos de vivienda nueva o usada, leasing habitacional, compra de cartera o mejoramientos.

Además, los afiliados pueden acceder a convenios y beneficios a través del programa Juntos, que ofrece descuentos con empresas aliadas.

En el segmento de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), el FNA financia hasta el 90 % del valor del inmueble y trabaja en el objetivo de llegar al 100 %, reduciendo así la necesidad de una cuota inicial elevada.

Para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos, existen tasas preferenciales desde UVR +0 % y UVR +4 %, lo que busca ampliar el acceso a la vivienda formal.

Uno de los principales atractivos del sistema es la gratuidad en la administración de las cesantías y la ausencia de cobros por retiros. Esto permite a los afiliados evaluar cuándo solicitar crédito sin perder el control de sus recursos.

Actualmente, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con más de dos millones de afiliados con cesantías activas y cerca de 176.000 créditos vigentes.

Con el paso de sus cesantías, el FNA evalúa su situación y acorde a eso le brindan los créditos correspondientes.

Si desea más información sobre sus oportunidades para tener vivienda propia ingrese a su página web https://www.fna.gov.co/.