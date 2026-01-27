El Centro de bienestar animal La Perla, ubicado en Medellín, Antioquia, tiene más de 300 animales de avanzada edad esperando para que puedan ser adoptados por alguna familia.

Se trata de 349 animales, 332 perros y 17 gatos, todos mayores de 10 años, que no han tenido la oportunidad de ser llevados a nuevos hogares.

Muchos de estos animales han vivido en La Perla desde que eran cachorros. Han recibido durante casi toda su vida las atenciones veterinarias necesarias. Sin embargo, en los procesos de adopción suelen ser rechazados por su edad.

El llamado de los encargados del centro es a no estigmatizar esta situación, pues le quita posibilidades de poder tener un hogar.

“En 2025 realizamos la jornada ‘Un paseo con los viejitos de La Perla’, en la cual funcionarios de la alcaldía caminaron con ellos para visibilizar que la edad no es un impedimento para amar. Casos como el de Hilda, nuestra perrita más longeva con 17 años, lo demuestra. Adoptar un animal mayor es regalar amor, dignidad, y afecto, también tranquilidad. Son compañeros serenos, agradecidos y llenos de amor”, dijo Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, a El Colombiano.

En total, el centro tiene en la actualidad 2.548 perros y gatos, de los cuales 1.848 están aptos para encontrar un hogar.

Para obtener más información sobre los perritos y gatos en adopción puede visitar el siguiente enlace. También se puede comunicar a la línea 311 796 3457.