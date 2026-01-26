El Gobierno declaró insubsistente el nombramiento del reconocido embajador en Turquía, Julio Aníbal Riaño, luego de una labor de casi siete años en el cargo.
Le puede interesar: Mindefensa explicó el plan para el escudo nacional antidrones por $6,2 billones
Riaño, quien llegó a la sede diplomática en 2019, salió de su encargo en el exterior el pasado 22 de enero.
John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, llegó este viernes a Caracas: este sería el propósito de la visita
El decreto, publicado el pasado domingo en la página oficial del Departamento de Presidencia, se emite a pocos días del próximo 31 de enero, cuando entra en vigor la segunda parte de la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa y aplica a todas las entidades del Estado.
Vea aquí: Petro participará en el foro económico en Panamá, que abordará el posicionamiento de la región en el escenario global
Riaño ingresó a la Cancillería en 1974 y se ha desempeñado como embajador en Turquía, en el Vaticano y en El Salvador, entre otros altos cargos.
De acuerdo con la emisora W Radio y Caracol Radio, al cargo entraría Yennifer Edilma Parra Moscoso, quien, según su hoja de vida, no contaría con carrera diplomática.
Lea también: Juan Guillermo Jiménez suena para dirigir el Invías tras salida de Jhon Jairo González
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia había manifestado en días previos su preocupación debido a los “cambios recientes de personal en la Cancillería” y pidió que frenaran los ajustes de personal, sobre todo a pocos días de las restricciones electorales.