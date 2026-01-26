El Gobierno declaró insubsistente el nombramiento del reconocido embajador en Turquía, Julio Aníbal Riaño, luego de una labor de casi siete años en el cargo.

Riaño, quien llegó a la sede diplomática en 2019, salió de su encargo en el exterior el pasado 22 de enero.

El decreto, publicado el pasado domingo en la página oficial del Departamento de Presidencia, se emite a pocos días del próximo 31 de enero, cuando entra en vigor la segunda parte de la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa y aplica a todas las entidades del Estado.

Riaño ingresó a la Cancillería en 1974 y se ha desempeñado como embajador en Turquía, en el Vaticano y en El Salvador, entre otros altos cargos.

De acuerdo con la emisora W Radio y Caracol Radio, al cargo entraría Yennifer Edilma Parra Moscoso, quien, según su hoja de vida, no contaría con carrera diplomática.

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia había manifestado en días previos su preocupación debido a los “cambios recientes de personal en la Cancillería” y pidió que frenaran los ajustes de personal, sobre todo a pocos días de las restricciones electorales.