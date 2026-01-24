La Procuraduría General de la Nación recordó este sábado, a través de un comunicado, que hay restricciones en materia de empleo público previstas en la Ley 996 de 2005, con ocasión de los procesos electorales de Congreso de la República y de Presidente y Vicepresidente para el periodo constitucional 2026 – 2030.

Lea: Combates entre el Ejército y las Farc en Meta: Comunidad de Vistahermosa en medio del fuego cruzado

En ese sentido, el Ministerio Público hizo un llamado a los nominadores, jefes de personal y jefes de control interno de las entidades del Estado para que den cumplimiento de dichas prohibiciones.

La modificación o afectación de la nómina estatal y la vinculación de personal está prohibida, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, durante los cuatro meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales.

“Estas restricciones operan, de acuerdo con el calendario electoral, desde el 8 de noviembre de 2025 para las elecciones de Congreso y desde el 31 de enero de 2026 para las presidenciales, hasta la fecha de la elección o, de presentarse segunda vuelta, hasta junio de 2026″, detalló la Procuraduría.

Además, indicó que estas medidas no implican la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del periodo de aplicación de la Ley de Garantías.

Lea: Petro pide que restos de Camilo Torres Restrepo, ‘el cura guerrillero’, sean “respetados y depositados con honores”

También reiteró que la autonomía y discrecionalidad de los nominadores deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley, sin afectar indebidamente la gestión del talento humano.

Por último, el Ministerio Público instó a los jefes de control interno a fortalecer las acciones de verificación y acompañamiento institucional, recordando que el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005 puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, en el marco de la función preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación.