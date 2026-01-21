Como una necesidad calificó el presidente Gustavo Petro los psicólogos en las escuelas de Colombia “dada la situación” de nuestro país, por eso lanzó una propuesta: “Todo colegio público o privado debe tener un servicio de psicología”.

El pedido se lo hizo al ministro de Educación, Daniel Rojas, y le solicitó a la Superintendencia de Comercio a que esté vigilante del proceso dada la subida de productos y servicios tras el alza del 23 % del salario mínimo.

El mandatario colombiano denunció que “están robando a los padres de familia” con la subida en los servicios de psicología, según dijo durante el último consejo de ministros que llevó a cabo el pasado lunes 19 de enero.

“Suben los precios. Son los vivos que hay que castigar. Y la Superintendente de Comercio debe tomar nota. Por ejemplo, el servicio de psicología a los colegios privados. Que todo colegio, ministro de Educación, público o privado debe tener un servicio de psicología, dada la situación de la sociedad colombiana, ¡gratuito!”, puntualizó.

En ese sentido, precisó que la financiación de este servicio debe salir de las mismas utilidades de los colegios, en el caso de los privados, y del Estado, para los públicos.

“Pero ¿hoy qué está pasando? Están subiendo 23 %. Y cuando ustedes van a ver cuánto le pagan a la psicóloga que tienen ahí, no le sube ni el 5 %”, cuestionó Petro.

Inician las clases con una proyección de 9,3 millones de matrículas

Con presencia institucional en 23 entidades territoriales certificadas y más de 7 millones de estudiantes ya matriculados, el Ministerio de Educación inició el acompañamiento al año escolar 2026 en distintas regiones del país, como parte de una estrategia para “fortalecer la prestación del servicio educativo desde el primer día de clases”.

​​Durante enero y febrero, equipos directivos del ministerio realizan recorridos territoriales para dar la bienvenida a la comunidad educativa y trabajar de manera articulada con secretarías de educación, rectores, docentes, estudiantes y familias.

Este acompañamiento se desarrolla en departamentos y municipios como Antioquia, Norte de Santander, Tolima, La Guajira, Chocó, Cauca, Nariño, Meta y Vichada, entre otros.

En materia de matrícula, con corte al 13 de enero de 2026, el sistema educativo registra 7′009.455 estudiantes inscritos, de los cuales 5′649.478 pertenecen a instituciones oficiales y 1′775.000 a colegios privados. La proyección para este año es alcanzar 9′318.000 estudiantes matriculados en todo el país.

En este contexto, el Ministerio de Educación reiteró el llamado a las familias y acudientes para “realizar oportunamente el proceso de matrícula y acompañar el regreso a clases, como parte fundamental del compromiso colectivo con la educación de niñas, niño y joven en Colombia”.