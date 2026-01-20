El caso de Juliana Guerrero continúa siendo uno de los más polémicos en el país. Esta vez, la representante Jennifer Pedraza reveló ciertos pagos que habría hecho la exfuncionaria del Gobierno a la Fundación San José para comprar su título universitario.

Según la congresista, esta serie de facturas oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sería la prueba reina que demostraría que Guerrero habría intentado pagar por su diploma.

Según señaló se trata de dos facturas de la DIAN, por cerca de 8 millones de pesos, que habría consignado para poder acceder a “dos títulos falsos”, pagados casi un mes después de supuestamente haberse graduado de la institución.

Pedraza enfatizó que: “Supuestamente Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025. Sin embargo, realizó 3 pagos a la San José después de “graduada” de la siguiente forma:

28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría.

$1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría. 29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

$2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. 29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública”.

“¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su “graduación”? Mientras cientos de miles se endeudan por años para estudiar, Guerrero es la única que tiene un plan post pago y trabajo asegurado”, cuestionó la representante.

Pedraza, quien le ha hecho seguimiento al caso, dijo además que a pesar de las denuncias que interpuso ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación para que se adelanten las respectivas investigaciones contra Juliana Guerrero, hasta el momento no hay resultados concretos.