Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El caso de Juliana Guerrero continúa siendo uno de los más polémicos en el país. Esta vez, la representante Jennifer Pedraza reveló ciertos pagos que habría hecho la exfuncionaria del Gobierno a la Fundación San José para comprar su título universitario.

Según la congresista, esta serie de facturas oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sería la prueba reina que demostraría que Guerrero habría intentado pagar por su diploma.

Según señaló se trata de dos facturas de la DIAN, por cerca de 8 millones de pesos, que habría consignado para poder acceder a “dos títulos falsos”, pagados casi un mes después de supuestamente haberse graduado de la institución.

Pedraza enfatizó que: “Supuestamente Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025. Sin embargo, realizó 3 pagos a la San José después de “graduada” de la siguiente forma:

  • 28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría.
  • 29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
  • 29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública”.

“¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su “graduación”? Mientras cientos de miles se endeudan por años para estudiar, Guerrero es la única que tiene un plan post pago y trabajo asegurado”, cuestionó la representante.

Pedraza, quien le ha hecho seguimiento al caso, dijo además que a pesar de las denuncias que interpuso ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación para que se adelanten las respectivas investigaciones contra Juliana Guerrero, hasta el momento no hay resultados concretos.