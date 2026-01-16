Los peajes en Colombia, los que son administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, tendrán nuevas tarifas a partir de este viernes 16 de enero, de acuerdo a la actualización anual acorde a los valores de inflación.

Leer también: Minjusticia (e) cuestiona rebelión de gobernadores y advierte posibles acciones legales

El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo a lo informado por el DANE. Sin embargo, los nuevos precios no serán uniformes, sino que dependerá de la región del país.

Se trata de 15 peajes en seis departamentos de Colombia, que ahora tendrán diferentes precios, que van desde los $12.612 hasta $27.746 para los vehículos en categoría I.

Entre los peajes con las tarifas más altas están: Pipiral (Meta), con $27.746; Machetá (Cundinamarca) con $27.326; Cisneros (Antioquia) con $25.855, Aburrá (Antioquia) con $24.909; y El Placer (Nariño) con $20.915.

También suben los de Boquerón I y II (Cundinamarca) a $19.864 cada uno; en la vía al Llano, Boquerón pasará de $18.900 a $20.800 para vehículos de categoría I.

Por otro lado, en el norte de Bogotá, el peaje Los Andes sube de $13.600 a $14.225.

Importante: Petro anunció que el precio de la gasolina bajará porque “se pagó la deuda del FEPC”

También suben en Cundinamarca el de Naranjal, con $17.026, el de Fusca, con $14.294, y el de Andes a $14.294.

Por su parte, en Antioquia, La Pintada queda en $19.549, Amagá en $16.924, y Puerto Berrío en $14.083.

Hay que recordar que algunos peajes ya habían tenido un aumento antes de este viernes, como los de Circasia ($21.200), Copacabana ($18.500), Tarapacá I y II ($17.800 cada uno), Albarracín y Tuta ($12.400) y Turbaco ($5.800).

Hay que recordar que desde el 10 de enero empezó a regir aumento de tarifas en peajes de Sabanagrande y Galapa

El peaje de Sabanagrande, que tenía un valor de $12.500 en la categoría uno para automóviles, camperos, camionetas y microbuses de eje de llanta sencilla, tuvo un incremento autorizado para pasar a cobrar $13.137, siendo un aumento de $637.