Momentos de pánico vivieron las personas que disfrutaban de una atracción mecánica en medio de las ferias de Barbosa, en el departamento de Santander, luego de que una falla generara un accidente mientras estaba funcionando.

Leer también: El presidente Petro se pronunció sobre la muerte de Yeison Jiménez: “Seguiré su camino”

El reporte preliminar indica que el parte de la estructura del juego, que es llamado “martillo volador”, mientras estaban a bordo 20 personas, se desprendió, ocasionando la caída de los usuarios.

El accidente dejó a una persona con múltiples fracturas en su cuerpo, luego de que otras le cayeran encima en la caída. Las autoridades detallaron que al menos ocho personas más fueron atendidas por organismos de emergencia por lesiones leves.

“Con apoyo de la ambulancia de Bomberos, Defensa Civil y otros vehículos, trasladamos a los heridos al centro asistencial. Una persona resultó con fracturas, al parecer, porque varias personas le cayeron encima”, declaró al respecto el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, David Márquez.

Después del accidente se conoció que la atracción mecánica no contaba con certificación del Cuerpo de Bomberos para su funcionamiento.

Importante: ELN plantea supuesto “acuerdo nacional” para superar el conflicto en el país

También se dio a conocer que el comerciante responsable de la atracción sí contaba con el permiso de la Alcaldía para funcionar un mes en las ferias, pero no se ha detallado si tenía las pólizas de seguridad exigidas.

Las autoridades empezaron las investigaciones para determinar qué causó el accidente y establecer responsabilidades, así como evaluar los protocolos de control.