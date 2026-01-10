El Gobierno nacional autorizó una inversión superior a 6,3 billones de pesos para el desarrollo del Escudo Nacional Antidrones, una estrategia de seguridad encabezada por el Ministerio de Defensa con la que se busca contrarrestar el uso de drones en actividades criminales y proteger a la población civil y a la Fuerza Pública.

El proyecto entró en fase de ejecución luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara la asignación de cerca de 1 billón de pesos, recursos con los que se adelantan los primeros componentes técnicos y administrativos del Escudo Nacional Antidrones.

Mindefensa

La iniciativa responde al incremento del uso de drones por parte de estructuras criminales, especialmente en labores de vigilancia ilegal, ataques a unidades de la Fuerza Pública y amenazas contra instalaciones estratégicas.

Mindefensa coordina el desarrollo técnico

El Ministerio de Defensa Nacional asumió la coordinación general del proyecto y conformó un equipo multidisciplinario integrado por personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, encargado de definir los requerimientos técnicos y validar las capacidades operativas del sistema antidrones.

El proceso cuenta con acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa y de una empresa especializada en contratación estatal, con el fin de garantizar que la ejecución se ajuste a los procedimientos legales vigentes.

La contratación se hará sin intermediarios

La adquisición de los sistemas que harán parte del Escudo Nacional Antidrones se realizará mediante contratación directa con fabricantes o representantes legales, bajo esquemas de Gobierno a empresa. No se aceptarán ofertas de intermediarios ni comercializadoras.

Además, las embajadas de los países de origen de las compañías participantes acompañarán el proceso contractual, según los lineamientos definidos por el Ministerio de Defensa.

Mindefensa

Las empresas seleccionadas deberán garantizar la actualización permanente de los equipos, así como la capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los sistemas antidrones.

Las pruebas técnicas se realizarán en condiciones operacionales propias del territorio colombiano, antes de su despliegue en unidades militares, policiales e instalaciones estratégicas.

Mindefensa

Como parte del proceso, el Ministerio de Defensa convocó a empresas y países interesados a una reunión informativa que se realizará el próximo viernes 16 de enero, a las 9:00 a. m., en Bogotá. En este espacio se presentarán los alcances del proyecto y los criterios para la presentación de ofertas.