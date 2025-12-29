La Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, abrió una investigación disciplinaria contra el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina, por presuntas irregularidades en la contratación para la modernización del alumbrado público de la ciudad.

El Ministerio Público aseguró que el funcionario no informó de la contratación, pese a varios informes preventivos y solicitudes previas, por lo que además fue suspendido por tres meses.

Según reveló La FM, el auto con la decisión, que contiene 42 páginas, concluye que el ingeniero mecánico no cuenta con ningún recurso para tumbar la medida provisional, aunque la Sala Disciplinaria de Instrucción podrá revisarla.

Asimismo, el gerente de la unidad estratégica de negocio de energía de Emcali, José David Insuasti, también resultó suspendido. La PGN los señala por no atender informes de prevención y solicitudes respecto a la publicidad que debería tener la licitación del alumbrado.

El auto indica además, que “existe la posibilidad” de que los funcionarios repitan su falla.

“Se le solicitó con insistencia al gerente general de Emcali que aportara a este organismo de control los enlaces de publicación en el Secop II frente a la actividad contractual relacionada con el mantenimiento y/o modernización del alumbrado público”, añade la Procuraduría.

Cabe recordar que la primera petición llegó en febrero, y la segunda en abril. Aunque el gerente Mina respondió en mayo que enviaría los documentos “una vez se inicie la planeación”, este no cumplió.

Por su parte, la Delegada de la PGN, hizo énfasis en que “una contratación sin publicidad podría dar lugar a la arbitrariedad, a la confección de condiciones irregulares y que eventualmente podrían favorecer a un determinado contratista, ya que no está a la vista pública ni de organismos de control ni de veedurías ciudadanas”.

De igual manera, la Personería de Cali investiga a Roger Mina por presuntas faltas de transparencia, aparente “inobservancia” del manual de contratación de Emcali y de las normas estatales de contratación, así como posibles irregularidades en “el manejo de aspectos financieros y presupuestales” y violación de principios normativos.