Una travesía aérea y terrestre permitió que más de tres mil regalos llegaran hasta Araracuara, una apartada población ubicada en los límites entre Caquetá y Amazonas, para celebrar la Navidad con comunidades indígenas de las etnias Andoke y Huitoto.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa Nacional con el apoyo de las Fuerzas Militares, partió desde Bogotá a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que aterrizó en la compleja pista de esta zona del sur del país. Posteriormente, la carga fue transportada en un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional, sobrevolando el imponente cañón del río Caquetá, hasta llegar a los resguardos indígenas.

Tal como ocurrió durante la recordada Operación Esperanza, uniformados e integrantes de las comunidades trabajaron juntos para llevar los obsequios hasta su destino final, cargándolos incluso al hombro para sortear las dificultades del terreno. Muñecas, balones, tenis, ropa, carros y otros juguetes fueron entregados a niños, niñas y adultos, en una jornada marcada por juegos, música y actividades recreativas.

Araracuara es también el lugar de origen de los cuatro hermanitos Mucutuy, rescatados con vida en 2023 tras 40 días de intensa búsqueda, luego del accidente aéreo ocurrido el 1 de mayo de ese año. Ese recuerdo estuvo presente durante la celebración, que evocó nuevamente la unión entre la Fuerza Pública y las comunidades indígenas.

Durante la actividad participó María Fátima Valencia, abuela de los menores, quien compartió el encuentro con Carmen Alicia Mera Lasso, esposa del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Juntas acompañaron la entrega de regalos y se sumaron a la celebración con las familias del territorio.

La jornada concluyó con sonrisas y muestras de gratitud. Para los habitantes de Araracuara, fue una Navidad anticipada en su territorio ancestral; para los funcionarios del Ministerio de Defensa y los miembros de las Fuerzas Militares, la satisfacción de llevar un mensaje de esperanza y solidaridad a una de las regiones más apartadas del país.