El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este domingo, a través de su cuenta en X, a la victoria del candidato de derecha José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, celebradas este fin de semana, en las que el líder del Partido Republicano se impuso por amplio margen a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

Le puede interesar: El candidato de derecha José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile

Tras conocerse los resultados oficiales, Gustavo Petro publicó un mensaje con un tono bastante retórico al referirse al avance de la derecha en la región. “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta oficial, en alusión al triunfo de Kast, quien ganó en las 16 regiones de Chile, incluidas zonas tradicionalmente afines a la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado colombiano hizo un llamado a la movilización política interna: “Atenti, grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.

Vea aquí: Emisario de Trump dice que se lograron progresos “considerables” en reunión con Zelenski

Petro también señaló que su publicación inicial fue bloqueada por la plataforma. “Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”, agregó, sin detallar si se trató de una decisión de la red social o de una falla técnica.

Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte.



Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores.



Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere. https://t.co/iRWu5fmZjI — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

El pronunciamiento del presidente se dio como respuesta indirecta a un mensaje de su homólogo argentino, Javier Milei, quien celebró el resultado electoral chileno con la frase: “La izquierda retrocede, la libertad avanza. ¡VLLC!”, acompañada de un mapa de América del Sur con referencias ideológicas.

Lea también: Zelenski se reúne en Berlín con los emisarios de Trump para negociar el acuerdo de paz

La reacción de Petro se suma a las expresiones de preocupación de sectores de la izquierda latinoamericana frente al avance de líderes conservadores y de ultraderecha en la región, tras el resultado de las presidenciales en Chile.

Una victoria histórica de José Antonio Kast

José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales de Chile con el 58,61 % de los votos, frente al 41,39 % obtenido por Jeannette Jara, según datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), con más del 83 % de las mesas escrutadas.

El triunfo es considerado el segundo más amplio desde el retorno a la democracia, solo superado por la victoria de Michelle Bachelet en 2013. Kast se impuso en todo el país, con resultados contundentes tanto en las zonas mineras del norte como en las agrícolas del sur.

En otras noticias: Incautan más de tres toneladas de droga dentro de un contenedor en Panamá

Desde el comando del presidente electo, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, confirmó el reconocimiento de la derrota por parte de su rival. “Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara”, afirmó. “Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile”, añadió.

Kast, de 59 años, fundador del Partido Republicano y férreo opositor a los gobiernos de izquierda, se convertirá en el primer dirigente abiertamente pinochetista en llegar a La Moneda en democracia. Recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo, de manos del actual mandatario, Gabriel Boric.

También aquí: México presume “golpe directo” a ‘Los Cabrera’, una célula criminal del Cartel de Sinaloa

El presidente electo asumirá en un escenario legislativo fragmentado, sin mayorías claras, con un Congreso donde la derecha y la ultraderecha están a dos escaños de la mayoría y un Senado empatado con la izquierda.

Durante la campaña, el tema de la delincuencia y la migración irregular ocupó un lugar central. Kast ha prometido medidas como expulsiones masivas de migrantes, tipificar la migración irregular como delito y construir cárceles de máxima seguridad para líderes del narcotráfico.