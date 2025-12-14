El secretario (ministro) de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, afirmó este domingo que la detención de ‘El Limones’, un líder criminal en el estado norteño de Durango, representó un “golpe directo” a la estructura de la célula delictiva ‘Los Cabrera’, dedicada a extorsionar a comerciantes y ganaderos, y vinculada al cartel de Sinaloa.

El funcionario detalló en conferencia de prensa que dicha célula opera en los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua (norte), donde han amenazado y extorsionado “de manera sistemática a comerciantes, ganaderos y productores de la región”.

Agregó que el líder criminal, identificado como Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, se encuentra en prisión preventiva por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), y es investigado por su presunta participación en delitos de armas y narcotráfico.

Sin embargo, García Harfuch precisó que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, está por obtener otras órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada.

“Adicional de esto se cuenta con una orden de aprehensión por extorsión agravada emitida por la Fiscalía de Coahuila”, indicó.

Relacionado con esta detención, apuntó, se realizaron cateos en cinco inmuebles en Durango y Coahuila, donde se aseguraron drogas y armas, y se aprehendieron a otras cinco personas, identificadas como Guillermo ‘N’, Alexis Mauricio ‘N’, Ángel Rodrigo ‘N’, Juan José ‘N’ y José Jean Carlo ‘N’.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó varias cuentas del “círculo cercano” de Edgar ‘N’, cuyos detalles serán informados próximamente, dijo el funcionario.

“Estas acciones representan un golpe directo a la estructura operativa y financiera de este grupo criminal, debilitando su capacidad de operación y reduciendo su margen de violencia en la región”, sostuvo el funcionario.

Cuestionado sobre las versiones de una posible relación entre el detenido y el diputado oficialista Pedro Haces, García Harfuch negó que existan pruebas de ello al momento, al tiempo que afirmó que las investigaciones continúan.

Por otro lado, el funcionario informó que derivado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en la región de La Laguna (norte mexicano), se han realizado 19 detenciones más, sin dar más detalles.

El delito de extorsión ha crecido un 23,1 % en México, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, según informó el martes pasado el Gabinete de Seguridad del gobierno, con cifras preliminares.

En el mismo periodo, se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 311 toneladas de droga, de acuerdo con el reporte del gobierno.