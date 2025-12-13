Luego de que Rangel Giovani Yule Zape, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras y líder social e indígena, informara que ya existe una orden de captura contra alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc denominada Estado Mayor Central, el presidente Gustavo Petro ratificó la noticia.

Yule Zape detalló que la orden de captura en contra del cabecilla de las disidencias es por el delito de genocidio y tiene que ver con el pueblo Nasa.

“Destaco la gestión y liderazgo de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el trabajo investigativo adelantado en territorio por fiscales y expertos para recabar las pruebas que llevaron a esta histórica decisión.”, agregó el líder indígena en su publicación.

También se lee en el mensaje: “El Cauca ha sido golpeado cruentamente por esta estructura criminal. Las familias Nasa hemos padecido, como consecuencia del actuar de alias “Iván Mordisco”, delitos como homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, que han dejado más de 40 víctimas de nuestros hermanos y hermanas en el Cauca desde el 2022. El Emc ha sido directo responsable del recrudecimiento del conflicto en el departamento y el país".

A esta publicación respondió el presidente Gustavo Petro, ratificando la orden de captura en contra de ‘Mordisco’ y además solicitando al Ministerio de Justicia elevar la denuncia a la Corte Penal Internacional.

“Las fuerzas armadas tienen orden terminante de capturar a Iván Mordisco, por el presunto delito de Genocidio, le solicito al ministerio de justicia elevar, denuncia a la Corte Penal Internacional”, publicó el presidente Petro.

Hay que recordar que el mandatario nacional acusó a ‘Iván Mordisco’ de ser narcotraficante y no querer la paz para el país.