La Casa de Nariño vive nuevos días turbulentos a causa del excesivamente recurrente fuego amigo dentro del gabinete, que en los últimos meses ha tenido como protagonista principal a Armando Benedetti, el ministro más poderoso del gobierno de Gustavo Petro, sobre quien parecen girar todas las agresiones e insultos.

Sin embargo, Benedetti –en esta ocasión– no fue quien dejó al desnudo las evidentes tensiones y malestares que tienen entre sí los altos funcionarios, sino que Angie Rodríguez, la directora del Dapre, y mano derecha de Petro, fue quien echó el primer galón de combustible al fuego.

Rodríguez, que hasta hace poco tenía un pie afuera del Gobierno por presiones de otros funcionarios, retomó su poder en el Gobierno al poner en la diana a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, por supuesto mal manejo de recursos en el Fondo Adaptación que ahora ella dirige.

En este sentido, Rodríguez denunció que la ejecución de los recursos destinados para el fenómeno de La Niña para este año es del 47 %, y que de los 1,1 billones de pesos para solucionar la crisis de La Mojana apenas llega al 3 %.

“Es una vergüenza completamente”, dijo Rodríguez durante una rueda de prensa.

Carrillo, por su parte, no tardó en reaccionar: “Los contratos que menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control. Se declaró desierto un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $56.000 millones. En ese contrato se recibieron alertas por riesgos de corrupción, se advertía un presunto favorecimiento a un contratista. Finalmente ningún oferente cumplió. La Ruta del Arroz y MojanIA venían estructurados desde la gerencia anterior. MojanIA ya estaba adjudicado y en la Ruta del Arroz detectamos serios incumplimientos del contratista que denunciamos de inmediato a los organismos de control”.

Carrillo, que ha denunciado en varias ocasiones el desprecio del Gobierno por su cartera en materia de presupuesto, salpicó posteriormente a Armando Benedetti en medio del supuesto entramado irregular.

“La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas, volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del presidente. ¡Ojo! La puesta en escena de la señora Rodríguez no tuvo en cuenta el informe de gestión que presenté y nunca tuvo objeciones ni solicitudes de aclaración por parte de la gerencia que lo recibió. En cuanto se dio el cambio en la gerencia, me puse a la orden de Angie Rodríguez para aclarar las dudas que tuviera”, aseguró el funcionario.

“Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas “revelaciones” es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan”, agregó.

Posteriormente,Carrillo subió el tono contra el ministro del Interior al acusarlo de estar detrás de contratos amañados del Fondo Adaptación en la región Caribe.

“Socios políticos de Armando Benedetti, de vieja data. Creo que toda la opinión pública sabe que uno de los mayores procesos más enredados que tiene Benedetti es el tema del Fonade. Los ‘Ñoños’ han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, expresó.

Luego agregó: “Todo el que pelea con Benedetti sale del Gobierno. Es una persona muy poderosa, entonces esta pelea no la caso yo, esta pelea la casan ellos con esa infamia y esa calumnia de esta mañana, pero yo no me voy a quedar callado”.

Benedetti, por su parte, no dudó en estallar contra Carrillo.

“Angie Rodriguez, una mujer intachable, hizo esta mañana unos cuestionamientos graves y serios sobre Carlos Carrillo como proyectos sin ejecución, baja ejecución, falta de transparencia y contratación cuestionable en el Fondo Adaptación. Sin embargo, me atacan a mí que no tengo nada que ver. Siempre la cogen conmigo con inventos y mentiras. Qué horror”, indicó.

Desde que Benedetti llegó al poder, varias figuras como Laura Sarabia, Eduardo Montealegre y Alfredo Saade han salido del Gobierno central por diferencias con el ministro.

Nuevas acusaciones

El ministro del Interior ha estado en el ojo del huracán por estos días, primero por cuenta de las acusaciones del director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y ahora por los cuestionamientos que le hace el ex director de la Dian, Luis Carlos Reyes, que lo señala de haber tenido vínculos con ‘Papá Pitufo’.

El también ex ministro de Comercio aseguró en entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina que Benedetti habría pactado negocios con el ‘Zar del Contrabando’ así como el hermano del presidente, Juan Fernando Petro.

Sobre esto el mandatario se pronunció, pero para cuestionar a Luis Carlos Reyes del que le reprochó la llegada a la Dian, cuando era director, de una funcionaria que habría estado involucrada en presuntas irregularidades al interior de la entidad.

“El exministro Reyes debe explicar porque introdujo a la Dian a Alexandra Rizo y porque razón lo saqué de la Dian. La investigación adelantada por mi gobierno sobre una Dian paralela que utiliza el software de la entidad para evadir impuestos y realizar contrabando técnico con sellos oficiales ha sido entregada a la Fiscalía y haré públicos sus resultados”, explicó el jefe de Estado en un mensaje en X.

Quien tampoco se quedó callado fue el ministro del Interior, quien evadió defenderse de las serias acusaciones y se fue lanza en ristre contra el exministro vinculándolo con ‘Papá Pitufo’.

“El exministro Luis Carlos Reyes, ¿el hombre que ayudaba a Pitufo? Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, dijo.

A su turno, Reyes le contestó brevemente manifestando: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal, ministro”.