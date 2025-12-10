El Consejo de Estado confirmó las sanciones de la Procuraduría General de la Nación contra el general en retiro Rodolfo Palomino, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de prisión.

Cabe señalar que el Ministerio Público se ha pronunciado al menos tres veces sobre el exdirector de la Policía (Gobierno de Juan Manuel Santos). La primera fue en enero de 2021, cuando lo inhabilitó por trece años por tratar de desviar un proceso disciplinario en su contra en la institución.

En esa época, Palomino les ordenó al mayor John Santos Quintero y a los coroneles Ciro Carvajal y Flavio Mesa reunirse con el entonces teniente coronel Reinaldo Gómez, quien había elaborado un oficio con aparentes actos irregulares del general. El ex alto oficial quería que Gómez se retractara.

Actualmente, el Consejo de Estado, que se había pronunciado en agosto, formalizó su postura el pasado 9 de diciembre, según un comunicado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revelado por La FM.

Según el medio antes citado, Palomino pretendía anular las tres decisiones de la Procuraduría —el fallo, su confirmación y la ratificación—, sin embargo el Tribunal no lo permitió. “Parte de su estrategia buscaba suspenderlas, lo que la autoridad judicial rechazó de tajo en noviembre de 2024″.