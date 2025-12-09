En la madrugada de este martes se registró un atentado con explosivos contra el peaje Cabildo, ubicado en la vía antigua que comunica a los municipios de Copacabana y Barbosa, en Antioquia.

Lea: Video: Hombre se salvó de morir aplastado por una gigantesca roca en Dabeiba, Antioquia

Las primeras versiones del hecho indican que dos hombres armados llegaron a la caseta e intimidaron a los trabajadores asegurando que eran miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Obligaron a los trabajadores a salir del lugar y luego activaron un artefacto explosivo.

Lea: Condenan en Medellín a tres integrantes de red de trata que explotaba mujeres en Grecia

En videos y fotografías que circulan en redes sociales se observa que parte de la infraestructura del peaje quedó destruida. Por fortuna, este hecho no dejó personas lesionadas.

Lo que sí provocó fue el cierre de la vía mientras las autoridades adelantan inspecciones en el lugar del atentado.

Lea: Envían a la cárcel a hombre que asesinó a una mujer frente a sus hijos en Bogotá

“Tenemos un balance por parte de la Fuerza Pública que establece que a eso de las cuatro y media de la mañana se atacó el peaje de Cabildo, en el cual detonó un artefacto explosivo de bajo poder, pero previamente pasaron dos sujetos en una motocicleta dando aviso a los empleados del peaje que debían evacuar porque se iba a presentar una detonación y efectivamente minutos posteriores se presenta esa detonación”, dijo el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, según recoge ‘Caracol Radio’.