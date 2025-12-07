La vicepresidente colombiana, Francia Márquez, comenzará este lunes una visita oficial de diez días, en los que estará en Togo, Ghana, Senegal y Benín, informó este domingo su despacho.

El foco del periplo es fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental.

Esta visita, la cuarta que hace Márquez a África, está enmarcada en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

Márquez estará acompañada por una delegación de funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores; Comercio, Industria y Turismo, y de Cultura, las Artes y los Saberes, además de ProColombia, la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), empresarios y emprendedores.

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es “fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales”, informó el despacho de la vicepresidenta.

Igualmente, tiene como eje “promover un encuentro entre jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y África”, proyectado a realizarse en Colombia en 2026.

La agenda de trabajo de Márquez incluye su participación en el Noveno Congreso Panafricano en Togo, un espacio histórico de toda la diáspora que promueve la unidad y la liberación en África, un continente en crecimiento, con un peso geopolítico creciente y una participación cada vez más activa en los foros multilaterales.

El Congreso se realizará en Lomé, la mayor ciudad y capital de Togo, del 8 al 12 de diciembre de este año.

La visita, según la Vicepresidencia, busca también visibilizar el liderazgo de Colombia en la promoción de la igualdad racial y la agenda afrodescendiente global, basada en la memoria y la reparación.

La Vicepresidencia recordó que los anteriores viajes de Márquez han servido para fortalecer el diálogo político y el relacionamiento diplomático bilateral y multilateral; lograr acuerdos de exención de visados; incrementar el comercio, e incursionar en mercados africanos en sectores como agroalimentos, metalurgia, moda, químicos y ciencias de la vida, e industrias 4.0.

Además, se avanza en un acuerdo para intercambiar experiencias con la Agencia Africana de Medicamentos, con el objetivo de fortalecer la regulación, producción y comercialización de medicamentos, lo que representa un paso significativo hacia la soberanía sanitaria del Sur Global.

También se ratificó con Etiopía la cooperación en el sector caficultor y en general se ha mejorado la conectividad aérea. Colombia tiene 12 acuerdos de servicios aéreos vigentes con países africanos, que cubren transporte de pasajeros, carga y correo.