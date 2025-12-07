El presidente Gustavo Petro informó este domingo que un mayor del Ejército que había sido detenido el pasado sábado en Venezuela por la Guardia Bolivariana fue entregado de nuevo a Colombia.

“El mayor Miguel Ángel Acosta que por error pasó la frontera a Venezuela con su esposa e hijos, ha sido devuelto a nuestro país”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

El oficial había sido detenido el sábado en territorio venezolano. Fue retenido junto con su esposa y sus dos hijos menores de edad.

El oficial, integrante de la Unidad contra Amenazas del Narcotráfico en Bogotá, había salido con permiso personal y cruzó el puente internacional Francisco de Paula Santander, paso fronterizo entre Norte de Santander y el estado Táchira, cuando fue retenido por funcionarios del vecino país.

Según la emisora Caracol Radio, la familia almorzaba cerca del puente internacional Simón Bolívar cuando, al utilizar la aplicación de navegación Waze, habrían tomado por error una ruta que los llevó a cruzar involuntariamente hacia el lado venezolano. En ese punto, fueron interceptados por la Guardia Venezolana y trasladados a un comando del vecino país.

