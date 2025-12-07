Una embarcación que hacía la ruta entre Acandí, Chocó, y Turbo, Antioquia, naufragó este sábado 6 de diciembre en aguas del Golfo de Urabá. Dos personas murieron, una mujer y una niña de 4 años.

En total iban 51 pasajeros en la embarcación, 49 de ellos fueron rescatados con vida, pero una mujer, identificada como Cenaida Palacios, falleció en el sitio. La niña de cuatro años fue identificada preliminarmente como Hillary.

La motonave turística identificada como “Mi Consentía” al parecer chocó contra un troco que flotaba en el agua y naufragó. En redes sociales se empezaron a difundir videos del momento en que los pasajeros sobrevivientes pedían ayuda.

“Hoy Acandí amaneció con un nudo en el alma. El naufragio ocurrido nos arrebató a Cenaida Palacios y a la pequeña Hillary, dejando un vacío que cala hondo. Cenaida fue corazón y motor en los grados realizados ayer en la institución educativa Diego Luis Córdoba, apoyó incondicionalmente cada detalle, cada actividad, cada paso. Se fue siendo una servidora entregada a su comunidad, una mujer que sostenía, acompañaba y hacía que las cosas sucedieran”, se lee en un comunicado de la Alcaldía de Acandí.

Sobre la pequeña Hillary, la Alcaldía expresó: “Deja una luz breve pero eterna, una ternura que queda marcada en todos los que la conocieron. Como Administración municipal, acompañamos a sus familias, a la comunidad educativa y a todo Acandí en este momento de dolor profundo. Que la memoria de ambas nos una, nos consuele y nos recuerde el valor de estar ahí los unos para los otros”.