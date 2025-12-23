Puerto Antioquia, la nueva terminal marítima en el Caribe colombiano, aspira a convertirse en un hub logístico y un motor de desarrollo para insertar al país en nuevas rutas del comercio global. Su columna vertebral es una red privada LTE/5G de grado industrial que lo consagra como el primer puerto del país concebido como nativo digital.

Leer más: Dos muertos y un herido deja ataque a bala contra hombres que bebían licor en una tienda

Durante décadas, Colombia soñó con este puerto. Hoy, tras casi cuatro años de construcción y una inversión de 760 millones de dólares de socios nacionales y extranjeros, Puerto Antioquia ya es una realidad y está a las puertas de entrar en operación.

“Queremos que sea el regalo de Navidad para los colombianos, para el país y para el mundo”, revela en una entrevista con EFE el CEO de Puerto Antioquia, Alejandro Costa.

El megaproyecto, que a plena capacidad prevé movilizar alrededor de siete millones de toneladas de carga al año, se levanta en el municipio de Turbo, en el Golfo de Urabá: una zona cálida y húmeda conocida por sus plantaciones de banano que constituye la salida natural a las aguas del Caribe del departamento de Antioquia, uno de los más ricos del país y cuya capital es Medellín.

Cuando entre en operación, será la terminal marítima sobre el Caribe más cercana a los principales centros productivos de Colombia. Las distancias se reducirán a casi la mitad y, con ellas, los costos logísticos y las emisiones de CO2.

Ver también: En video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

Esto “tendrá un impacto muy grande en la competitividad” y en las comunidades aledañas, incluidas las de pescadores artesanales, afirma Costa.

El puerto combina una plataforma terrestre con un corredor de más de cuatro kilómetros que se adentra en el mar hasta el muelle. Allí podrá recibir grandes buques portacontenedores que, en cuestión de horas, cargarán lo que hoy tarda hasta tres días con barcos fondeados en la bahía.

ADN digital: Un reto convertido en hito

Construir una infraestructura portuaria de esta escala, abierta y sin techo, implicó superar un desafío clave: garantizar una conectividad segura, robusta y con capacidad de respuesta inmediata.

“Infraestructura física sin infraestructura digital no nos lleva a nada”, advierte Costa, quien subraya que el carácter digital de Puerto Antioquia, incorporado desde la fase de diseño, se traduce en mejoras sustanciales en calidad de servicio, confiabilidad y reducción de riesgos operativos.

Ese salto ha sido posible gracias al despliegue de una red privada LTE/5G implementada por Movistar Empresas, con tecnología Nokia, diseñada para soportar operaciones portuarias críticas y procesos de automatización industrial.

A diferencia de las redes móviles que utilizan los teléfonos inteligentes, se trata de una red inalámbrica y convergente, exclusiva para el puerto y libre de interferencias, que cubre la totalidad de la infraestructura y “garantiza operaciones más eficientes y seguras, listas para la automatización”, destaca el presidente de Movistar Colombia, Fabián Hernández.

Le sugerimos: “Saquen a mis padres”: la impotente súplica del niño que vio morir a sus progenitores en accidente de tránsito

La red supuso una inversión cercana a los 1,6 millones de dólares y se apoya en siete antenas capaces de gestionar miles de dispositivos conectados en entornos industriales. Su administración es centralizada, lo que permite anticipar incidentes, mientras que la transmisión de datos descansa sobre una red de fibra óptica de alta capacidad.

“Poder contar con esta red no solo permite una articulación interna en tiempo real para que cualquier cambio sea identificado por las partes de la organización y se tomen las medidas necesarias, sino articular con todos los clientes, tanto del lado de tierra como del lado del mar, la operación”, subraya Costa.

Le sugerimos: Mantenimiento preventivo de energía impactará varios sectores de Soledad este miércoles

Más que una capa tecnológica, la red funciona como el ADN del puerto y como el núcleo de su sistema operativo.

“Lo más importante para nosotros de este tipo de sistema es asegurar que toda la cadena, de punta a punta, maneja el mismo tipo de información en tiempo real para asegurar un servicio de calidad y excelente”, concluye el CEO de Puerto Antioquia.