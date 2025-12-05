Este viernes, el presidente Gustavo Petro ratificó a Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tras varias horas de tensión entre ambos.

Leer más: Identifican a víctimas de atentado sicarial en Miramar: muerto y herido se dirigían a gimnasio a hacer ejercicio

Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre se conoció que Rodríguez saldría del Dapre, luego de que el presidente Petro le solicitara la renuncia al cargo.

La renuncia habría sido solicitada ante las diferencias que tuvieron con el primer mandatario en la vinculación de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Sin embargo, el jefe de Estado echó para atrás su decisión y ratificó este viernes a Angie Rodríguez en el cargo, incluso la funcionaria lo acompañó en su viaje a San Agustín, Huila.

Ver también: Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar a un grupo de niñas en Bogotá, habría enviado un mensaje a grupos de WhatsApp: “Ojalá me apoyen y defiendan”

Al parecer, el cambio de postura del primer mandatario sobre Rodríguez en el cargo, se habría dado luego de que la funcionaria denunciara, a través de un video de seis minutos, que fue víctima de intimidaciones.

En las imágenes divulgadas por la directora del Dapre se observa a cinco encapuchados ingresando a la residencia de sus padres, en el sur de Bogotá.