Usuarios en redes sociales empezaron a reportar desde primeras horas de la mañana de este miércoles 26 de noviembre fallas en la aplicación de Nequi, la billetera digital.

De acuerdo al reporte de varios usuarios, están teniendo problemas para ingresar a la aplicación, así como para realizar transferencias.

“Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”, es el mensaje que se lee en la app cuando se intenta entrar o realizar alguna transacción.

En un enlace que la misma plataforma de Nequi, que sirve para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes servicios que ofrece, se lee que todos estos están con “interrupción parcial”.

Nequi Servicios de Nequi en la mañana del miércoles 26 de noviembre.

Usuarios de esta billetera digital han mostrado su preocupación por la caída de la plataforma, principalmente porque está por comenzar diciembre, mes en el cual las transacciones y uso de este tipo de aplicaciones aumentan significativamente.

“Hola Nequi, es posible expliquen por qué motivo están secuestrando el dinero otra vez a las 9am? No dejan sacar dinero, no dejan moverlo a tarjetas, no dejan transferir por llaves, nos tenemos entonces que aguantar cada vez que se les caiga el sistema?“, se lee en uno de los mensajes en X.

Desde las redes sociales de Nequi han respondido a varios de los mensajes: “¡Hey! En este momento nuestros servicios se encuentran al 100. Puedes hacer uso de los productos Nequi sin ningún problema. Si presentas alguna novedad, escríbenos al interno para ayudarte. ¡Saludos!“.