En las últimas horas el general del Ejército Juan Miguel Huertas se ha visto inmerso en un escándalo de corrupción por supuestos vínculos con nexos con las disidencias de ‘Calarcá’, y es que su nombre aparece en la información de los computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en un retén militar en la localidad de Anorí, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con información revelada por ‘Noticias Caracol’, en uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con el general Huertas.

El oficial, que regresó al servicio activo y es el actual jefe del Comando de Personal del Ejército, les propuso a los disidentes la creación de una empresa de seguridad de fachada para que pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, siempre según la carta publicada por la investigación periodística.

“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas” para que cuando los diálogos de paz del Gobierno con el EMBF fracasen, las disidencias puedan quedar “con hombres legales”.

El oficial también les ofreció protección para sus desplazamientos y les dijo “que el vínculo con el presidente (Gustavo Petro) le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado”, agrega la investigación.

¿Quién es el general Juan Miguel Huertas Herrera?

El general Juan Miguel Huertas Herrera fue reintegrado al Ejército Nacional el pasado 6 de agosto, y asumió el Comando de Personal (COPER), en reemplazo del Brigadier General Samuel Salinas Valencia, quien ahora dirige la Décima Octava Brigada.

Huertas Herrera hizo parte del grupo de militares que respaldó públicamente la candidatura del presidente Gustavo Petro en 2022.

Asimismo, comandó por casi 18 meses la Fuerza de Tarea Quirón, unidad de combate del Ejército Nacional en el departamento de Arauca.

También, el uniformado hizo parte de inteligencia militar.

Vale destacar, que Huertas Herrera fue retirado del Ejército en 2022 por orden del entonces general Eduardo Zapateiro.

Otro alto funcionario mencionado en la carta del jefe de ese bloque de las disidencias es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que en el actual gobierno se convirtió en un importante agente de inteligencia del Estado gracias a su cercanía con Petro.

Según el medio capitalino, la información a la que tuvo acceso está en manos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien no solo no ha investigado ese material, sino que el día en que fueron incautados ordenó la liberación de cuatro guerrilleros detenidos, entre ellos alias Calarcá, con el argumento de que eran gestores de paz.