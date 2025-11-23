Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública se registró este sábado 22 de noviembre. Esta vez fue atacado con artefactos explosivos el Batallón Especial Energético y Vial N° 1 Juan José Neira, ubicado en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con la información preliminar, personas, presuntamente parte de grupos armados, lanzaron un artefacto explosivo improvisado en las instalaciones militares y luego huyeron del lugar.

El Ejército Nacional reportó que no hubo militares ni civiles heridos por la exposición. Tampoco se registraron daños en la estructura.

Se trata de del segundo atentado con explosivos en los últimos dos días, luego de que se reportara una explosión este miércoles 19 de noviembre en la vía que comunica a Medellín con la región Caribe.

El hecho se registró hacia la 1:30 p. m. en el sector de Mina Vieja, entre Yarumal y el Alto de Ventanas, donde varios tramos de la carretera, a la altura de los kilómetros 40 al 43, quedaron destruidos tras la detonación de cargas instaladas en la zona.

Según informes preliminares el ataque habría sido perpetrado por integrantes del frente 36 de las disidencias de ‘Calarcá’. Señalan que este golpe podría estar relacionado con operaciones recientes de la Fuerza Pública en el Norte y Nordeste antioqueño, que llevaron a la captura de alias Richard, señalado como experto en explosivos y presunto responsable de anteriores atentados contra la Policía y el Ejército en esas subregiones.