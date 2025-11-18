En las últimas horas se registraron dos atentados terroristas en el departamento de Arauca. El primero contra el Batallón Energético y Vial N.° 14 en Fortul, uno de los municipios PDET del departamento, donde las autoridades se mantienen en estado de alerta ante la oleada de violencia.

De acuerdo a información preliminar, varios artefactos tipo ‘tatucos’ fueron lanzados y cayeron al interior del cantón militar, en ese municipio araucano.

Por fortuna el hecho no dejó militares o personas heridas, sin embargo hubo daños en las estructuras del batallón de Fortul.

El segundo hecho terrorista se registró en la tarde del pasado lunes festivo 17 de noviembre, en la vereda Las Acacias, en zona rural del municipio de Arauquita, también en Arauca, donde un tramo del Oleoducto Caño Limón-Coveñas fue atacado y ocasionó pérdida de contención.

El atentado obligó a la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, a activar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) por pérdida de contención. La compañía calificó el hecho como un “atentado terrorista” perpetrado por “desconocidos”.

Por su parte, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita coordinó las acciones preventivas como la activación de barreras para proteger la bocatoma del municipio, ante un posible impacto ambiental.

Asimismo, el Ejército Nacional aseguró la zona para que se pudiera atender la emergencia y se realizaran las labores de reparación.