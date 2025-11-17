Serán 778.408 hogares los que se verán beneficiados con el pago del quinto ciclo de la Renta Ciudadana y Devolución del IVA con una inversión cercana a los 325.000 millones de pesos, según ha anunciado Prosperidad Social.

Los recursos de este ciclo serán entregados por medio del Banco Agrario de Colombia y su red aliada.

En los hogares beneficiados hay 811.966 niñas y niños menores de 6 años. Con el nuevo enfoque de los programas, las transferencias monetarias están orientadas al cuidado de la primera infancia, de acuerdo con la entidad estatal.

Este ciclo tiene cobertura en todos los departamentos del país. Entre los que tienen mayor número de hogares habilitados para recibir la transferencia están: Bolívar (58.895 hogares), Córdoba (49.789), Valle del Cauca (49.567), Atlántico (43.535), Nariño (43.223), La Guajira (42.032), Magdalena (41.055) y Cesar (42.783).

Renta Ciudadana y Devolución del IVA entregan, desde la semana anterior (jueves 13 de noviembre), las transferencias monetarias correspondientes al quinto ciclo del año e irán hasta el próximo lunes 24 de noviembre, un día más del anunciado inicialmente.

“En este ciclo se fortalece el proceso de integración entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que ordenó el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida”, indicaron desde la entidad que abalanza sus esfuerzos en la integración de cuatro objetivos: optimizar el uso de los recursos públicos; mejorar la identificación de beneficiarios; ampliar la cobertura de la política social; garantizar entregas más oportunas y complementarias a los hogares que más lo necesitan.

La entrega del sexto ciclo de estos dos programas del Gobierno está programada del 4 al 15 de diciembre, para 770.000 hogares. La entidad tiene destinados 320.000 millones de pesos para cubrirlo.

Las fechas, puntos y modalidades para recibir la transferencia pueden consultarse en los canales oficiales de la entidad y del Banco Agrario. Además, precisan que las transferencias no son acumulables: los hogares deben reclamar el quinto ciclo dentro del periodo.

Y advierten que para acceder a los programas de Prosperidad Social no se requieren pagos, entregar datos personales a terceros ni acudir a tramitadores; toda vinculación con los programas de la entidad es gratuita.

La información está disponible en las gerencias regionales o canales de atención.