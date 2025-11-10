Preocupada se encuentran los residentes del barrio Potosí, en Bogotá, luego de que hombres intentaran secuestrar a un niño de apenas 13 años. El rapto fue frustrado gracias a la rápida reacción de un motociclista.

Lea también: El costo de incrementar el salario mínimo muy por encima del IPC

El intento de secuestro ocurrió el pasado jueves 6 de noviembre pasadas las 6:00 de la mañana en el mencionado sector ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.

La madre del niño habló con City TV y aseguró que un vehículo blanco se detuvo junto al estudiante cuando iba en camino al colegio. De allí un hombre descendió y lo amenazó con un arma de fuego. El hombre con la intimidación buscaba disuadirlo para que entrara al carro.

“Lo aborda, lo amenaza que se suba al carro, que si no le pega un tiro”, dijo la madre al medio en mención. Sin embargo, a la escena pronto entró un motociclista que se desplazaba por esa vía haciendo que los agresores huyeran del lugar.

Lea también: Motociclista muere tras colisionar contra un vehículo en la Vía las Flores

“Gracias a que un motociclista iba subiendo en el momento, impide la acción y los tipos huyen”, indicó la mujer a City TV.

Afortunadamente, el menor de edad salió ileso del hecho y solo quedó en estado de shock tras el frustrado secuestro.

Pero no todo terminó allí, la madre del niño decidió utilizar las redes sociales para denunciar el caso publicando el video que registró las cámaras de seguridad del sector.

Lea también: ¿Cuánto ganan mensualmente ‘los Costeños’ por extorsionar y traficar drogas?

Tras esto, recibió múltiples amenazas por parte de desconocidos por haber difundido el material audiovisual, le pedían que los borrara.

“Pedimos una medida de protección para mi hijo y para mí, porque a raíz de que subí el video... estos sujetos nos amenazan, dicen que si no lo bajo puede haber consecuencias”, agregó.

Los vecinos del sector exigieron a la administración distrital mayor seguridad en la zona para que no se repitan este tipo de acciones que pone en peligro a inocentes como el estudiante que solo intentaba llegar a su escuela.

Lea también: Abogada de Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno, asegura que su cliente “nunca pensó en evadir la justicia”

En la Fiscalía General de la Nación ya reposa la denuncia penal sobre el caso para que dé inicio a las investigaciones para dar con los responsables del intento de plagio.