A propósito del aniversario número 134 de la Policía Nacional, el actual director de la institución, el general William Osvaldo Rincón Zambrano, se refirió a la labor de los miles de policías a nivel nacional, destacando los valores y la dignidad de cada uno.

“La Policía Nacional, la Policía de los colombianos. Hoy somos más de 180 000 hombres y mujeres que día a día salimos de nuestros hogares con un mismo propósito, defender a Colombia, guiados por la Constitución y por supuesto también por la ley”, destacó el general Rincón.

Agregó: “Somos seres humanos como cada uno de ustedes que trabajan día a día por el país, trabajamos por la familia, vivimos por los valores y la dignidad con un legado inquebrantable. La policía de Colombia somos una historia de más de 134 años marcados por la valentía y el mismo orgullo, pero también por la esperanza y sobre todo por el futuro que juntos seguiremos construyendo”.

“Hoy celebramos el aniversario de la Policía Nacional de Colombia, una institución forjada en los valores de la integridad, la disciplina y el servicio”, se lee en la publicación difundida en la cuanta de X oficial del director de la Policía Nacional.

El mensaje del general Rincón termina diciendo: “Un país en paz tejido desde la mano de cada uno de los colombianos y por supuesto diciéndole a cada uno de nuestros policías a lo largo y ancho de cada una de las poblaciones de este maravilloso país que tengan unos felices 134 años de nuestra Policía Nacional de los colombianos. Siempre orgullosos de lo que construimos y de lo que somos y nuestro lema Dios y patria”.